Наблюдатели УИКов 1344 и 1345 сообщили о появившихся несуществующих ранее третьих урнах

Наблюдатель и член УИК 1344 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Полина Витиенко сообщила журналистам, что на ее участке изначально была одна стационарная и две переносных урны. Позже председатель комиссии сказала им, что третья урна поехала по более чем 90 адресам.

⁃ У нас сначала поехал первый ящик на пять адресов. Потом, мы думали, что поехал второй ящик на один адрес. Потом уже практически когда второй ящик вернулся, мы выяснили, что есть ещё третий ящик, резервный, и он поехал на 95 адресов, - рассказала Витиенко.

По её словам, их заранее не предупреждали о выезде третьего ящика и не показывали реестр адресов. Председатель УИК отказалась комментировать ситуацию корреспонденту ЗАКС.Ру. Один из членов комиссии с правом совещательного голоса Евгений Войко заявил, что видел третью резервную урну в УИК. О ее выходе объявили около 9:40 часов, уточнил он.

Наблюдатель в УИК 1345 Николай Быков рассказал, что им также не было известно о существовании резервной третьей урны. О ней независимые наблюдатели узнали, когда она уже уехала без наблюдателей по 95 адресам, сообщил Быков. Он добавил, что наблюдатели отправили жалобы в ТИК 19 и Центральную избирательную комиссию. Председатель этого УИК Константин Мартунов сказал, что о выходе третьего переносного ящика объявили в 9:30, а территорию комиссии он покинул в 10:10 часов. По словам председателя, число заявлений на эту урну не превышает 95 адресов.

София Саттарова