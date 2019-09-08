Явка на муниципальных выборах в Ленобласти к 18-00 составила 21,74%

К 18-00 на избирательных участках Ленинградской области проголосовало 21,74% от общего числа избирателей, сообщила пресс-служба Леноблизбиркома.

Всего к этому времени в выборах приняли участие 272 817 избирателей. Самым активным оказался Кировский район. Там проголосовало 27,03% избирателей. 25,49% пришли на участки в Сосновом Бору, 24,41% - в Ломоносовском районе.

Наименьшая активность отмечена в Киришском районе – 18,52% и Тосненском районе – 18,88%.

Напомним, в Петербурге на губернаторских и муниципальных выборах к 15-00 проголосовали 16,26% от общего числа избирателей. Это более чем на 3% меньше, чем пять лет назад.