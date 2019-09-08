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19:09

Глава УИК № 1630 отрицает вброс бюллетеней на своем участке

фото ЗакС политика Глава УИК № 1630 отрицает вброс бюллетеней на своем участке

Председатель УИК № 1630 Гузелия Гадельшина заявила, что сообщения о вбросе бюллетений на ее участке не соответствуют действительности и объяснила пачку бюллетеней на снимке семейным голосованием.

«На избирательную комиссию приходят люди голосовать семьями, складывая свои бюллетени вместе. На провокационном фото нет «пачки бюллетеней», учитывая, что выборы двойные. Работа нашей избирательной комиссии абсолютно прозрачна, что полностью исключает возможность подбросить в урны дополнительные бюллетени», – заявила Гадельшина. Заявления о вбросах она считает «провокацией, направленной на подрыв доверия избирателей к работе нашей избирательной комиссии».

О возможных фальсификациях на участке в Петроградском районе сообщали кандидат в мундепы и член УИК с правом совещательного голоса. Они приложили фотографию, на которой видна пачка бюллетеней на губернаторских и муниципальных выборах, сложенные вместе – около 5-6 листов.

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