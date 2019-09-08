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19:12

Глава ГИК пообещал разобраться с аномальным надомным голосованием

фото ЗакС политика Глава ГИК пообещал разобраться с аномальным надомным голосованием

Виктор Миненко, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии, заверил Центризбирком, что разберется со всеми подозрительными случаями надомного голосования в городе. 

В день губернаторских и муниципальных выборов в Петербурге с разных районов поступали сообщения от наблюдателей и членов УИК о большом числе бюллетеней, якобы отправленных петербуржцам, не имеющим возможности самостоятельно явиться на избирательные участки. Более того, нередкими были жалобы, что наблюдателям препятствовали в желании отследить прозрачность надомного голосования. 

Отчитываясь главе Центризбиркома Элле Памфиловой во время видеосвязи, Виктор Миненко сообщил, что на данный момент не располагает точными данными по всем сведениям о нарушениях при надомном голосовании. Однако, он пообещал разобраться со всем до 21:00. Миненко сообщил, что сотни якобы заявившихся на надомное голосование во Фрунзенском районе вызывают у него сомнения. 

-  Вряд ли эти числа соответствуют действительности. Если мы обнаружим, что там какие-то подложные мероприятия, то будем решать конкретно, - заявил глава ГИК.

Элла Памфилова в свою очередь рекомендовала ему не дожидаться, когда меры придется применять Центризбиркому.

- Берите инициативу в свои руки, не дожидайтесь нас. Нещадно отменяйте результаты, если требуется, - заявила она.

В ходе своего отчета Виктор Миненко неоднократно заявлял, что внимательно следит за ходом дня голосования в Петербурге, ознакомился с 90% информации СМИ о нарушениях и "сейчас ощущает своим телом, что такое работать в избирательной системе". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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