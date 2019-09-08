Полтавченко посетил избирательный участок

Бывший глава Петербурга Георгий Полтавченко поучаствовал в губернаторских выборах, сообщил ТАСС его помощник Андрей Кибитов.

"Георгий Полтавченко считает важным участие в голосовании", - отметил Кибитов.

Произошло это на одном из участков, расположенных на Крестовском острове.

Предыдущие выборы в 2014 году нынешний председатель директоров Объединенной судостроительной корпорации выиграл, набрав более 79 процентов голосов избирателей. 3 октября 2018 года он прекратил свои полномочия.

По официальным данным на 18 часов, явка на нынешних выборах составляет 23,69 процентов. 8 сентября горожане голосуют и за губернатора, и за кандидатов в муниципальные советы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.