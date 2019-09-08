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Муниципал

20:24

В списке избирателей в МО "Остров Декабристов" нашли умершего 18 лет назад человека

фото ЗакС политика В списке избирателей в МО "Остров Декабристов" нашли умершего 18 лет назад человека

Петербурженка, пришедшая голосовать на 172 избирательный участок (МО "Остров Декабристов"), нашла в списке избирателей своего родственника, скончавшегося 18 лет назад. Об этом ЗАКС.Ру сообщил член УИК с правом совещательного голоса Кирилл Бродский.

- Я осуществлял свою работу. Меня подозвала избирательница, сказала, что в списках находится мертвый человек, что больше 18 лет его нет в живых и никто его не откреплял, - рассказал Бродский.

Информацию подтвердил председатель УИК Никита Колекин. Он отметил, что произошла ошибка ОУФМС, которая не вычеркнула скончавшегося из списков.

Избирательница написала жалобу в участковыю избирательную комиссию.

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