В 59 УИКе жалуются на громкую музыку, включенную членами комиссии

Активисты движения "Весна", присутствующие в стенах УИК 59 (МО "Екатерингофский"), жалуются в Telegram на некоторых членов комиссии, которые производят подсчет голосов под громко включенную музыку. Из-за этого, утверждают они, плохо слышно оглашение результатов.

"Екатерингофский" в ходе предвыборной кампании стал одним из самых скандальных муниципалитетов. Кандидаты от оппозиции, в конечном счете не допущенные до выборов, жаловались на подставные очереди на регистрацию и на сокрытие муниципалами важных документов.

Явка по состоянию на 18 часов составила 23,69 процентов.