На УИКе 334 завязалась драка

В Выборгском районе, в процессе подсчета голосов членами УИК 334, произошел конфликт, вылившийся в рукоприкладство, сообщает "МБХ Медиа" со ссылкой на члена комиссии с правом совещательного голоса Алексея Николаева.

В драке, по его словам, участвовали по меньшей мере четверо. Сам Николаев в ней не участвовал. Отмечается, что председатель УИК Игорь Гончар пытался выгнать наблюдателей.

Всего явка на выборах составила немногим более 41 процента избирателей. Пока в губернаторской гонке уверенно побеждает действующий врио Александр Беглов.

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