На избирательном участке в Парголово наблюдателей не подпускают к столу с бюллетенями

Члены УИК № 309 в муниципальном образовании поселок Парголово начали подсчет избирательных бюллетеней по выборам губернатора только в первом часу ночи, при этом наблюдателей и членом комиссии с правом совещательного голоса не подпускают к столу с бюллетенями, сообщили в Twitter участники петербургского штаба Алексея Навального.

«Председатель комиссии при помощи полицейского заставил наблюдателей следить за процессом с расстояния 20 метров», - написали навальнисты.

Судя по видеотрансляции с участка, расстояние между столом и наблюдателями немного меньше. Однако за их действиями действительно постоянно следит сотрудник полиции. У стола разрешается стоять только членам с правом решающего голоса.