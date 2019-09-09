Наблюдатель: УИК 1632 предоставил неверную явку

В участковой избирательной комиссии 1632 Петроградского района у наблюдателей не сошлись данные с УИКом по числу избирателей, пришедших на участок, об этом ЗАКС.Ру рассказала член УИК с правом совещательного голоса Анна Зубакова.

По словам Зубаковой, у наблюдателей с 12:00 начались расхождения по явке избирателей на участок с данными, которые предоставлял УИК.

По её словам, к 18:00 явка на участок пришли 467 человек. По подсчётам наблюдателей, с 18 до 20 на выборы пришли ещё люди - 58 человек. Однако УИК заявил, что итоговая явка на выборах составила 932 человека.

Наблюдатель рассказала, что на участке голосовали военные и камеры видеонаблюдения отсутствовали, поэтому проверить явку по записи не представляет возможным.

Елена Владыкина