Сокуров недоволен наличием не во всех школах "Блокадной книги"

По случаю 40-летия первого издания "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также очередной годовщины начала блокады кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров дал небольшое интервью проекту "Север.Реалии". В разговоре он посетовал на неправильность положения дел, при котором книга не представлена в библиотеке каждой школы в городе.

"Это вина руководства, администрации города, губернатора, вина Министерства культуры, в ведении которого находится эта, скажем так, благородная часть идеологии. У виновных есть конкретные имена. Путь этой книги к читателю начался давно, ее никогда не поддерживало правительство города, Министерство культуры, вы знаете отношение Мединского к Гранину и к этой теме", - рассудил Сокуров.

По его эмоциональному утверждению, такой плохой внутриполитической ситуации, как сегодня, он давно не припомнит, и заключается она, в частности, в регулярном "переписывании" исторических фактов.