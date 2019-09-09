Эсеры будут требовать отмены выборов в МО "Юнтолово"

Обилие замеченных справедливороссами нарушений при проведении выборов в МО "Юнтолово" вызвало у их петербургского руководства желание добиваться отмены результатов в Центризбиркоме, сообщает пресс-служба партии.

Обращается внимание, что на участках, не имея на то никаких полномочий, вели себя агрессивно и мешали работать наблюдателям некие странные люди кавказской наружности. Эсеры утверждают, что потворствовала им в этом лично глава местной администрации Светлана Гревцева.

"Комиссия с трудом смогла подсчитать число голосов, отданных за кандидатов в губернаторы, затем в нарушение установленных законодательством правил члены комиссии отправились в местный ТИК, оставив муниципальные бюллетени на некоторых участках неподсчитанными", - в частности, говорится в партийном заявлении.

Социал-демократы возмущаются тем, что в случаях, когда тот или иной кандидат от власти не получал очевидного большинства голосов, комиссией устанавливался пересчет бюллетеней.

Ранее 8 сентября эсеры выражали желание добиваться справедливости, оспаривая ход выборов на территории МО "Ржевка" и на ряде участков Васильевского острова.