Руководитель василеостровского отделения партии «Справедливая Россия» Нэлли Вавилина победила на выборах в МО «Гавань» по избирательному округу №17.

В «Справедливой России» ЗАКС.Ру сообщили, что также в депутаты местного совета проходит 7 из 10 выставленных партией кандидатов.

Напомним, в созыве 2009-2014 годов Вавилина была заместителем главы МО «Гавань». На выборах 2014 года она победила в двух муниципалитетах: «Гавань» и №7. От первого мандата она отказалась, не признав результаты выборов в муниципальном образовании.

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