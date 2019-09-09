Кандидаты от Партии Роста заявили о переписывании результатов на участке в МО «Пороховые»

Выдвиженцы от Партии Роста из команды защитников парка Малиновка в муниципальном образовании «Пороховые» Илья Сиялов и Ян Рогозин подозревают, что на 938 избирательном участке переписали их результаты на выборах в пользу кандидаток от «Единой России» Светланы Новик и Елены Потиной.

Сиялов рассказал ЗАКС.Ру, что изначально члены комиссии показали им протокол с одним результатом, а через несколько часов ТИК № 25 опубликовал другой. При этом у него «срезали» ровно 100 голосов: вместо 108 он получил 8.

- В УИК очень долго задерживали подсчет голосов. У нас есть протокол, который они распечатали и дали. Он заверен подписями. И после этого они еще очень долго собирались для того, чтобы приехать. Мы чувствовали, что что-то не так, приезжали к ним. В результате прошло четыре часа. Они приехали в ТИК, быстро заполнили форму – это увеличенная копия протокола, которая заполняется на стене. И мы увидели, что у меня сто голосов отписали, у Яна Рогозина – сорок.

Количество голосов двух кандидаток от «Единой России» при этом, по его словам, увеличилось, что позволило им обойти Сиялова и Рогозина.

Кандидаты от Партии Роста написали заявления на имя председателя ИКМО «Пороховые».