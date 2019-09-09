Неизвестный облил зеленкой Александра Шуршева

В Петербурге неизвестный мужчина облил зеленкой кандидадта в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Александра Шуршева. Об этом Шуршев сообщил ЗАКС.Ру.

Утром 9 сентября глава петербургского штаба Навального ждал в территориальной избирательной комиссии в администрации Адмиралтейского района, когда с результатами выборов будут приходить УИКи. По словам Шуршева, он вышел за кофе из администрации и тогда неизвестный облил его зеленкой.

- На светофоре проходящий человек чем-то брызнул мне в лицо. Позже я понял, что это зеленка, - рассказал Шуршев.

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