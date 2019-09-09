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9:36

На выборах в Мосгордуму из 45 мест 20 достанется оппозиции; глава столичных единороссов не прошёл

фото ЗакС политика На выборах в Мосгордуму из 45 мест 20 достанется оппозиции; глава столичных единороссов не прошёл

Центризбирком закончил обработку 99,47% протоколов на выборах в Московскую городскую думу: из 45 мест в столичном парламенте 20 достанутся оппозиционным кандидатам, в то числе, 13 - коммунистам, 4 - "яблочникам" (среди них Сергей Митрохин и Дарья Беседина) и одно - эсеру.

Дважды герой расследования Алексея Навального, руководитель московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский, принимавший участие в выборах как самовыдвиженец, проиграл и в думу не прошёл. Поражение потерпела и проректор ВШЭ Валерия Касамара.

"Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - прокомментировал прошедшее электоральное событие мэр Сергей Собянин.

Предложивший стратегию "Умного голосования" Навальный результатами тоже остался доволен.

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10:56    
Не москвичам лучше не станет даже если оппозиция возьмет все 40...

10:36    
Навальному респект.

10:30    
В принципе в Москве почти ничего не изменилось, так как контрольный пакет(большинство) голосов в Мосгордуме остался у "Единой России"!

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