В день выборов за незаконную агитацию к ответственности были привлечены несколько петербуржцев

Несколько граждан Петербурга привлекли 8 сентября к административной ответственности за незаконную агитацию, воспрещенную в день выборов, информирует "Фонтанка".

Так, в Колпино задержали трех молодых людей, стоявших на улице с растяжкой в пользу одного из кандидатов. Каждый получил на руки протокол.

Другой агитатор был задержан в Молодежном: 20-летний юноша раздавал листовки.

Помимо прочего, к административной ответственности привлечены кандидаты в МО "Васильевский" Станислав Диденко и Максим Лыков, расклеивавшие плакаты в поддержку партии "Яблоко". Оба получили по тысяче рублей штрафа.