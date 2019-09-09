В Google заявили о поддержке "ответственной политической рекламы" в ответ на претензии РКН

Компания Google заявила о поддержке ответственной и законной политической рекламы в ответ на претензии Роскомнадзора, передает Reuters.

«Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные "периоды тишины", для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована», - сообщили представители компании.

Накануне РКН заявид, что рассматривает как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению «демократических выборов» наличие политической рекламы в единый день голосования в Google, Facebook и YouTube. До этого ведомство призвало сервисы принять меры по ее ограничению на своих площадках 7-8 сентября.