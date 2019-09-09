Председатель ИКМО "Нарвский округ" убежала от кандидатов с результатами голосования

Председатель избирательной комиссии муниципалитета "Нарвский округ" Наталья Скалкина решила убежать от оппозиционных кандидатов в местный ТИК, прихватив с собой бюллетени, на которые не были оформлены протоколы, рассказал "МБХ медиа" кандидат в мундепы Виталий Грязнов.

Столь поспешное решение главы УИК выдвиженец объяснил тем, что на данном участке он и его коллега Анна Каруличева оказались в пятерке лидеров по итогам голосования.

"Я просил ее остановиться, чтобы сфотографировать результаты. Она проигнорировал мою просьбу и сначала заперлась в своем кабинете, а затем вместе с бюллетенями от муниципальных выборов побежала в ТИК", - поделился Грязнов.

По факту данного правонарушения активист решил обратиться в полицию и ГИК. Также он собирается потребовать отмены выборов в данном УИК.