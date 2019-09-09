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Муниципал

14:46

В новый состав МО "Ульянка" попал участник экодвижения

фото ЗакС политика В новый состав МО "Ульянка" попал участник экодвижения

Самовыдвиженец Никита Кириллов оказался одним из кандидатов экодвижения "Ульянка Экология", попавших в обновленных муниципальный совет одноименного МО. Остальные его соратники оказались в числе депутатов других округов.

"До последнего момента я не верил в положительный исход, так как изнутри был задействован в политическом предвыборном спектакле и ощутил на своей шкуре все нелицеприятные и грязные методы воздействия от правящей власти", - поделился активист.

Из-за того, что Кириллов выдвигался индивидуально, не завися ни от какой политической силы, ему пришлось самостоятельно участвовать в предвыборной агитации.

"41 дом и 7200 почтовых ящиков - дело нелёгкое. Но не взирая на большие траты личных денег, времени, сил и нервов, я рад, что все мои усилия не прошли даром", - резюмировал Кириллов.

Напомним, ранее ИКМО "Ульянка" решила через суд снять с выборов 12 кандидатов от экологического движения "Ульянка Экология", однако иск комиссии удовлетворен не был.

 

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