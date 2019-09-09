"Яблоко" и "СР" требуют немедленного обнародования результатов муниципальных выборов

«Справедливая Россия» и «Яблоко» потребовали немедленно ввести результаты голосования на муниципальных выборах на всех участках в систему ГАС «Выборы», расценивая затягивание процесса как подготовку к фальсификациям итогов.

Представители партий отметили, что в многих муниципалитетах Петербурга ИКМО до сих пор отказываются вводить данные об итогах голосования в систему под предлогом технических проблем. По их словам, происходит это на тех участках, где лидируют оппозиционные кандидаты.

У «яблочников» и эсеров нет уверенности в сохранности и подлинности избирательных бюллетеней. Документы с вечера 8 сентября хранятся в районных администрациях, где временно расположились ИКМО. По мнению партий, многочасовой перерыв между закрытием участков и публикацией результатов в ГАС «Выборов» означает подготовку к будущим фальсификациям итогов.

«Мы требуем немедленно осуществить ввод данных по результатам голосования на муниципальных выборах на всех избирательных участках Санкт-Петербурга в систему ГАС "Выборы" и заявляем, что дальнейшее промедление - явный признак готовящейся масштабной фальсификации», - заявили в «Яблоке» и «Справедливой России».