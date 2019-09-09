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Муниципал

15:42

В Центральном районе не вводят итоги голосования в ГАС «Выборы»

Кандидаты в муниципальные депутаты от «Яблока» и «Справедливой России» с ночи находятся в администрации Центрального района. Об этом ЗАКС.Ру сообщил депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский.

Он рассказал, что кандидаты ждут внесения в систему «Выборы» итогов голосования по муниципальным округам «Владимирский округ», «Литейный округ», «Дворцовый округ» и «Смольнинское».  Однако, комиссии объявили перерыв до 16:00 часов, заявил Вишневский. 

- Якобы не работала система ГАС «Выборы» - какие-то технические неполадки. Всё это вранье, потому что по «Лиговке-Ямской» ещё два часа назад всё ввели. Они распустили по домам всех председателей УИКов с первыми экземплярами протоколов, отказываются утверждать итоги и всех их собирают только к четырем часам, - сообщил депутат. 

Он считает, что таким образом готовятся масштабные фальсификации. По словам Вишневского, итоги могут пересчитать.

- Мы подозреваем, что они готовят масштабные фальсификации. Естественно, с попытками что-то там пересчитать. Не понятно, что произошло с бюллетенями за это время, хотя мы стараемся их охранять – они в подвале администрации, - рассказал парламентарий.

Он добавил со ссылкой на суммированные данные участковых протоколов, что оппозиционные кандидаты должны побеждать в трех муниципалитетах. Это МО «Владимирский округ», «Литейный округ» и «Смольнинское», сообщил Вишневский. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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