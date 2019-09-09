В МО "Морские ворота" спустя сутки после закрытия участков считают голоса избирателей

В МО «Морские ворота» до сих пор идет подсчет голосов, начавшийся лишь утром 9 сентября, сообщил координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, пока из списка «Объединенных демократов» в общей сложности проходят 144 кандидата. Кроме МО «Канонерский остров», продолжается подсчет голосов в МО «Юнтолово» и «Финляндский округ», есть угроза пересчета в МО «Пороховые».

Накануне в МО «Морские ворота» к вечеру приехал отряд ОМОНа и полицейские. Бойцы ОМОН некоторое время дежурили в УИКах 590 и 591, затем осталась только полиция. Присутствовавших не выпускали из здания.

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