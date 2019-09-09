Кандидатка в мундепы "Финляндского округа" пожаловалась на фальсификацию в пользу соперницы от ЕР

Оппозиционная кандидатка в муниципальные депутаты "Финляндского округа" Анастасия Кузнецова считает, что председатель УИК 523 под давлением замглавы МО Александры Кирпичниковой могла намеренно пересчитать голоса избирателей с тем, чтобы вместо неё в пятерку лидеров прошла представительница "Единой России". Соображениями выдвиженка поделилась с "МБХ медиа".

По словам Кузнецовой, при финальном подсчете голосов на участке она вышла на пятое место с отрывом от единоросса в 4 голоса.

"Кандидаты от партии посчитали итоговые результаты голосования и поняли, что они потеряли третье место в совете. Поэтому замглавы мунобразования Кирпичникова стала „давить“ на комиссию и пользуясь своим служебным положением добилась повторного пересчета только моих голосов и голосов [единоросса] Емельяновой, которая там не присутствовала. Это в итоге привело к фальсификации результатов в пользу кандидата от ЕР - она получила пятое место в совете. Выходит, что при первоначальном подсчете ей якобы не досчитали девять голосов. Это колоссальный процент от общего числа голосов. Я считаю, что это было сделано намеренно", - переживает Кузнецова.

Добавим, сегодня глава ЦИК Элла Памфилова наказала своему коллеге, председателю ГИК Виктору Миненко не подводить итогов выборов, а разобраться и устранить все выявленные во время голосования нарушения.

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