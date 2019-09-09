Кандидат от "Единой России" получила 100 голосов после пересчета результатов

В ИКМО "Рыбацкое" кандидат от "Единой России" Ольга Галактионова получила 100 голосов избирателей после некого пересчета бюллетеней в УИК №1588, сообщил ЗАКС.Ру самовыдвиженец Максим Плюснин.

Плюсин рассказал, что он лично присутствовал в УИКе на подсчете голосов 8 сентября, по итогам которого за Плюснина проголосовали 127 человек, а за Галактионову - 122.

По словам самовыдвиженца, по результатам голосования он должен был пройти в муниципальный совет МО "Рыбацкое". Позже Плюснин узнал, что УИК пересчитал бюллетени и добавил 100 голосов кандидату-единороссу. В результате вместо Плюснина в муниципальный совет должна пройти Галактионова.