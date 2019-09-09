Мундепами по округу №242 МО "Лиговка-Ямская" стали пять самовыдвиженцев

Избирательная комиссия МО "Лиговка-Ямская" 9 сентября объявила итоги выборов в округе №242. Решение избиркома опубликовали "Объединенные демократы" в социальных сетях.

Поздравляем Александра Изотова и Амира Ромашкина с признанной победой в МО «Лиговка-Ямская». pic.twitter.com/LOQkwp35Pz — Объединённые Демократы (@od_spb) September 9, 2019

Впервые депутатами муниципального совета стали Михаил Шабалкин (370 голосов, самовыдвиженец), Александра Изотов (350 голосов, самовыдвиженец), Амир Ромашкин (290 голосов, самовыдвиженец).

Вновь избраться в муниципальный совет удалось Наталье Журавлевой (305 голосов, самовыдвиженец) и Сергею Ильину (300 голосов, самовыдвиженец). В 2014 году Журавлева и Ильин стали муниципальными депутатами МО "Лиговка-Ямская" от "Единой России".