Член УИК в МО «Озеро Долгое» рассказал о попытке снизить результаты кандидатам от «умного голосования»

На избирательном участке №1813 в МО «Озеро Долгое» победили кандидаты, предложенные проектом «умное голосование», но им пытались снизить количество голосов, сообщил ЗАКС.Ру член УИК № 1813 с правом решающего голоса Роман Пашук.

По его словам, председатель УИК изначально внес в протокол цифры, отличные от тех, что посчитали участники комиссии. Пашук уточнил, что, в частности, самовыдвиженка Татьяна Рощина должна была получить 60 вместо положенных 230 голосов.

Пашук возмутился новым данным. После этого, по его словам, председатель и секретарь УИК закрылись в отдельном кабинете, объяснив ему, что у них не бьются цифры.

- Через 50 минут нас пригласили подписать протокол. Когда я увидел там цифры, у меня волосы дыбом встали. Там все поменяли. Я сказал, что ничего подписывать не буду, потому что это фальсификации. И потребовал перерасчета. Мы еще два часа считали бюллетени. В результате наш подсчет совпал с первым. Они поняли, что я буду стоять на своем и в три часа ночи внесли данные в протокол. Там все правильно. Победили все 5 кандидатов, не связанных с «Единой России», - рассказал Пашук.

Он отметил, что копия протокола осталась у него, но данные по участку на семь часов вечера 9 сентября все еще не введены в систему ГАС «Выборы».

Пашук также добавил, что до него дошел слух о планах пересчета голосов в их УИК «по постановлению ТИК». Он написал смс председателю комиссии и та ответила, что пересчета не будет.

- Если цифры в ГАС «Выборы» будут не соответствовать копии протокола, значит они что-то намудрили, - уверен член УИК.

Озвученную Пашуком информацию подтвердил кандидат от «Справедливой России» Имиль Мамин. По его словам, нечто подобное происходило и на участки № 1815:

- Там за такой же схемой застали местного председателя. Его заставили все пересчитывать. Все пересчитали, все со всем согласились, а потом куда-то исчезли бюллетени, куда-то исчезли члены УИКа. Остались только председатель и секретарь. Они сначала сами пытались исчезнуть, потом вызвали полицию, пытались с полицией нас удалить. Мы в итоге добились того, что нам показали протокол. Там цифры были абсолютно отличные от тех, что мы обсуждали.

Отметим, что к вечеру 9 сентября в ГАС «Выборы» не представлены данные по четырем из девяти участков 202 округа МО «Озеро Долгое». Согласно промежуточным итогам, в округе лидируют единороссы Наталья Канева, Константин Иванов, Семен Тураев, Геннадий Потёмкин и эсер Алексей Захаренков.

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