Депутата от "ЕР" в Мордовии оштрафовали за совет "засунуть в задницу" резолюцию местных жителей

В Мордовии мировой суд оштрафовал депутата от «Единой России» Татьяну Шишканову на 10 тысяч рублей по делу об оскорблении местного жителя, передает ТАСС.

Штраф был назначен по ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Поводом стал разговор с Анисимовым, который принес в ее кабинет резолюцию местных жителей с требованием об оставке руководителя района. Об инциденте сообщало издание «Столица С», публиковавшее аудиозапись.

На аудио слышно, что Шишканова, когда Анисимов просит не наказывать врача, заявляет ему: «Развалили свой колхоз, еще больницей хотите командовать?». Затем, в ответ на вопрос о том, кто примет у него резолюцию, Шишканова предлагает «засунуть ее в задницу». В «Единой России» заявили, что она извинилась «за несдержанность».