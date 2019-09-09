КПРФ получила большинство в поселке Петро-Славянка

Муниципальные выборы в поселке Петро-Славянка (Колпинский район Петербурга) выиграли коммунисты. Согласно данным, опубликованным в ГАС «Выборы», 7 из 10 мест в совете должны получить выдвиженцы от КПРФ Юрий Боловинцев, Жанна Плотникова, Валентина Кошелькова, Сергей Степанов, Наталья Меньшикова, Алексей Попов и Владимир Курбатов.

Также места в совете получают единороссы Валерия Михайлова и справедливоросс Анна Морина. Десятый мандат достанется самовыдвиженцу Олегу Дектяруку.

Из предыдущего состава места в совете сохранили Жанна Плотникова (ранее избиралась как самовыдвиженка).

Глава МО Яков Козыро и его отец Владимир Козыро, заявлявший Горизбиркому о готовности участвовать в губернаторских выборах и писавший жалобу на кандидата от КПРФ Владимира Бортко, муниципальные выборы проиграли.

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