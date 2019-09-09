В МО "Нарвский округ" пересчитывают голоса по жалобе единороссов

В ИКМО «Нарвский округ» пересчтывают голоса по жалобе кандидатов от «Единой России», сообщил ЗАКС.Ру один из кандидатов Виталий Грязнов.

По его словам, жалобу подали единороссы Ирина Афанасьева, Сергей Завалин и Александра Лямина. По их мнению, голоса слишком быстро посчитали. По его словам, перед этим он и еще один кандидат, Анна Каруличева, оказались среди лидеров по итогам голосования. Пока, согласно данным ГАС «Выборы», Грязнов и Каруличева находятся в пятерке лидеров вместе с Афанасьевой и Завалиным.

Раннее 9 сентября сообщалось, что председатель ИКМО «Нарвский округ» Наталья Скалкина убежала в местный ТИК от оппозиционных кандидатов вместе с бюллетенями, на которые еще не были оформлены протоколы. Грязнов заявил о намерении обратиться в полицию и Горизбирком по этому факту.