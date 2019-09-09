Милонов выступил на митинге ПВО за развитие гражданского общества

«Патриоты Великого Отечества» (ПВО) 9 сентября провели на площади Ленина в Петербурге митинг за развитие гражданского общества , говорится на сайте движения.
Среди спикеров мероприятия были лидер ПВО, публицист Николай Стариков и депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
В резолюции митинга его участники поздравили Александра Беглова с победой на губернаторских выборах и попросили главу города о встрече:
«Мы просим Вас в ближайшее время встретиться с нашими представителями, чтобы наметить возможные пути и формы использования имеющегося потенциала патриотически настроенной общественности на благо нашего любимого города».
Также митинговавшие выразили сожаление, что большинство кандидатов, подготовленных предвыборной платформой «Государство. Общество. Личность», не смогли попасть в муниципальные советы Петербурга.
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