Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

9 сентября, 22:02

В МО "Сампсониевское" проходят 9 новых единороссов и один кандидат от ЛДПР

фото ЗакС политика В МО "Сампсониевское" проходят 9 новых единороссов и один кандидат от ЛДПР

По итогам голосования в МО "Самспониевское" на 11:15 9 сентября депутатами муниципального совета могут стать девять кандидатов от "Единой России" и один от ЛДПР.

По результатам выборов в окружной избирательной комиссии №24 в муниципальный совет проходят: Екатерина Арапенко, Тамара Головина, Наталья Жешко, Артем Пышкин, Ирина Романюк. Все кандидаты представляют партию "Единая Россия". Все пятеро кандидатов в муниципальные депутаты набрали почти одинаковые голоса в одном УИКе - №334, который располагался в здании технического колледжа управления и коммерции. В других УИКах кандидаты от "Единой России" проигрывали самовыдвиженцам и коммунистам. 

По результатам голосования в окружной избирательной комиссии №23 в муниципальный совет проходят: Василий Костюшов, Алексей Житомирский, Мария Рыбчак, Михаил Конивец и Людмила Самуйлова. Костюшов на выборах представлял ЛДПР, а остальные канидаты шли от "Единой России". Как и в ОИК №24 пятеро участников выборов получили максимальное количество и примерно одинаковое число голосов в одном УИКе - № 343, который располагался в гимназии №107. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что в выборах МО "Сампсониевское" не участвовала действующая глава муниципального совета Наталья Карфополитская вместе с четырьмя действующими мундепами. Они пытались стать участниками муниципальных выборов как самовыдвиженцы, однако ИКМО отказала им в регистрации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
9 сентября, 22:23 Муниципал: Самовыдвиженцы, ЕдРо, СР и «Яблоко» проходят в совет Лисьего Носа   1

9 сентября, 22:02 Муниципал: В МО "Сампсониевское" проходят 9 новых единороссов и один кандидат от ЛДПР

9 сентября, 21:55 Милонов выступил на митинге ПВО за развитие гражданского общества

9 сентября, 21:36 Муниципал: Победивший на выборах в МО «Лиговка-Ямская» Войтановский требует отменить их результаты

9 сентября, 21:35 Муниципал: УИК №256 МО "Шувалово-Озерки" начал пересчет голосов

9 сентября, 21:29 Муниципал: Председатели УИКов начали приезжать в администрацию Центрального района

9 сентября, 21:18 Муниципал: В МО "Нарвский округ" пересчитывают голоса по жалобе единороссов

9 сентября, 21:15 Муниципал: В МО №75 будут пересчитывать голоса из-за жалоб

9 сентября, 21:05 Муниципал: Шуршев: в УИК №60 могли заменить бюллетени

9 сентября, 20:54 Гендиректора "Дождя" вызвал на допрос следователь, ведущий дело о массовых беспорядках

9 сентября, 20:51 Муниципал: КПРФ получила большинство в поселке Петро-Славянка   1

9 сентября, 20:29 Полиция впервые вернула активисту дрон, изъятый на митинге

9 сентября, 20:14 Муниципал: УИК №53 МО "Екатерингофский" пересчитывает голоса

9 сентября, 20:02 Муниципал: ИКМО «Смольнинское»: Данные в ГАС «Выборы» не вводят из-за отсутствия членов УИК

9 сентября, 19:57 Муниципал: Слабунова обратилась в ЦИК, СК и прокуратуру из-за отказа ИКМО вводить результаты выборов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru