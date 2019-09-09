В МО "Сампсониевское" проходят 9 новых единороссов и один кандидат от ЛДПР

По итогам голосования в МО "Самспониевское" на 11:15 9 сентября депутатами муниципального совета могут стать девять кандидатов от "Единой России" и один от ЛДПР.

По результатам выборов в окружной избирательной комиссии №24 в муниципальный совет проходят: Екатерина Арапенко, Тамара Головина, Наталья Жешко, Артем Пышкин, Ирина Романюк. Все кандидаты представляют партию "Единая Россия". Все пятеро кандидатов в муниципальные депутаты набрали почти одинаковые голоса в одном УИКе - №334, который располагался в здании технического колледжа управления и коммерции. В других УИКах кандидаты от "Единой России" проигрывали самовыдвиженцам и коммунистам.

По результатам голосования в окружной избирательной комиссии №23 в муниципальный совет проходят: Василий Костюшов, Алексей Житомирский, Мария Рыбчак, Михаил Конивец и Людмила Самуйлова. Костюшов на выборах представлял ЛДПР, а остальные канидаты шли от "Единой России". Как и в ОИК №24 пятеро участников выборов получили максимальное количество и примерно одинаковое число голосов в одном УИКе - № 343, который располагался в гимназии №107.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что в выборах МО "Сампсониевское" не участвовала действующая глава муниципального совета Наталья Карфополитская вместе с четырьмя действующими мундепами. Они пытались стать участниками муниципальных выборов как самовыдвиженцы, однако ИКМО отказала им в регистрации.