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Новости

9:59

Ройзман прокомментировал выборы губернатора в Петербурге

фото ЗакС политика Ройзман прокомментировал выборы губернатора в Петербурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своем YouTube-канале прокомментировал выборы в Петербурге, назвав ситуацию с победой врио губернатора Александра Беглова беспрецендентной. По его мнению, Беглову «нарисовали все проценты».

«Это самый "нарисованный" губернатор в России на сегодняшний день. Посмотрим, как питерцы с этим уживутся», - сказал Ройзман.

Ройзман заметил, что оппозиционные силы на муниципальных выборах сопротивляются и «стойко держатся». По его мнению, есть надежда, что «Яблоко» и «Оппозиционные демократы» добьются успеха.

Беглов лидирует на выборах после обработки 99,26% протоколов УИК с результатом 64,46% голосов. Его конкурент – Надежда Тихонова и Михаил Амосов – набирают пока 16,85% и 16,01% голосов соответственно.

Глава ЦИК Элла Памфилова резко потребовала от Горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов, в том числе губернатора. По ее словам, сначала нужно разобраться со всеми жалобами.

 


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14:25    
14:10. Абсолютно согласен с Вами в оценках информ. работы антисоветчиков прошлого и современных русофобов!

14:10    
Вот типичный пример информационной политики ЗАКСа. Из множества сообщений на тему выборов губера в СПБ выбирается самое дерьмовое, причём мало кому известного автора, не имеющего никакого отношения к нашему городу, выгнанного из власти и теперь злобствующего на всё. Надо было найти его высказывание не в солидном информационном источнике, а в его you-tube. Видно, сидит специальный "искатель". Очень похоже на мух, которые пролетят мимо хорошего и обязательно на помойке найдут тухлое дерьмо. В советское время такими "мухами" были иностранные корреспонденты, которые искали помойки в прямом смысле, проходя мимо прекрасного. Но они были враги страны. А сейчас кто они, сотрудники ЗАКСа ?

13:58    
Последние вздохи говнометателей. Очень скоро заткнутся, но ведь так не хочется признавать полное фиаско, вот и выдавливают из себя желчь и дерьмо. Также было с пенсионной эпопеей. Уж чего только не обещали эти недоумки ! И что ? Года не прошло, а о них ни слуху, ни духу. Так же будет с этими выборами. Заткнутся и будут с удовольствием пользоваться всеми благами, которые будут в городе под руководством БЕГЛОВА.

12:09    
11:51. 11:35.  Ребята, да перестаньте вы хрень нести с горя и от тупости! Лучше водки выпейте... Всё будет нормально у СОВЕТСКОГО человека Беглова и в моральном, и в психологическом плане! Он показал горожанам, что удары, наскоки он держать умеет, на клевету не реагирует, давить прозападников продолжит с упоением и тд. Успехов ему в этом и в целом в работе во благо петербуржцев!

11:51    
11:35 Итоги подведут на небесах. 5 лет позора - это не награда, а наказание.

11:43    
Это уж точно, не выборы , а фарс. Посмотрим как якобы "избранный" губернатор будет с этим жить.

11:35    
Главное всегда итог!!!!!!!!!!!!! А результат таков, что Беглов минимум 5 лет будет править Питером, а его ненавистники лишь тявкать из подворотни в основном за деньги Госдепа! Было бы честно на их месте сделать от досады себе коллективное харакири или свалить из нашего любимого города на Запад в мир мерзости и тотального разврата!

11:27    
11:19 Беглов не губернатор, а "марионетка", сделанная в администрации президента, которая превратила петербургские  выборы в фарс. Нравится он только несчастным обманутым людям, с промытыми официальным тв и радиоточкой мозгами, подлецам, желающим погреть руки на бюджете, и психопатам, вроде автора камента 11:19.

11:19    
Беглов наш губернатор, патриотов России и Питера(Ленинграда)!!! Не нравится он лишь прозападной мрази из либерально-гомосечной клоаки!

11:12    
Представляю что Зеленский сказал бы Ройзману. Хотя, возможно он вышел бы из зала без пререканий...

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