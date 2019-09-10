"Справедливая Россия" оспорит итоги муниципальных выборов в девяти округах через суд

Эсеры намерены оспорить результаты выборов в МО № 15, 21, «Сосновское», «Озеро Долгое», «Коломяги», «Юнтолово», «Черная речка», «Лисий Нос», «Пискаревка». По словам лидера петербургских справедливороссов Марины Шишкиной, иски сформируют и подадут в суд по месту расположенрия участковых комиссий в ближайшее время.

В МО № 15 поводами стали многочисленные нарушения, в том числе при организации надомного голосования: члены УИКов утверждали, что у них до 200 заявок на доставку урны домой, однако выяснялось, что сами граждане заявок не подавали.

В МО «Сосновское», утверждают в «Справедливой России», подменили протокол. На участке № 401 побеждали четыре кандидата от партии, но голоса пересчитали. После этого председатель УИК Олег Позолотин отказался выдать копии протокола наблюдателям, порвал записи членов комиссии с подсчетом голосов и часть заполненных бюллетеней, рассказали эсеры. Утром 9 сентября был представлен другой протокол, где мандат доставался только одному справедливороссу.

В МО № 21 заметили несовпадение данных о количестве избирателей в списках и протоколах трех УИКов. Там к вечеру 9 сентября так и не внесли данные об итогах голосования в ГАС «Выборы». В МО «Озеро Долгое» на участке № 1815 при подсчете голосов избиратели заметили, что вместо фамилий кандидатов, отмеченных в бюллетени, оглашали фамилии других, единороссов, напротив которых отметок не было. Наблюдатели добились повторного оглашения, которое уже было правильным, но председатель УИК Людмила Мицура закрылась в отдельном помещении, а после в протоколе заметили неверные сведения, рассказали в «СР». По словам представителей партии, в ответ на просьбу наблюдателей объясниться, Мицура с применением физической силы без решения суда удалила наблюдателей из помещения для голосования. В УИК 1828 долгое время не считали голоса. Справедливороссы считают, что члены комиссии могли вбросить бюллетени в пользу кандидатов от «Единой России» после того, как уронили все бюллетени на пол.

В МО «Коломяги», рассказали эсеры, председатель УИК 1945 Дарья Соколовская отказалась рассматривать жалобу на нарушения при подсчете голосов, а когда бюллетени были упакованы, не дала расписаться на сшивке упаковки. В МО «Юнтолово» членов комиссии и наблюдателей от партии массово прогоняли с участков при подсчете голосов, а съемке препятствовали не имеющие отношения к избирательному процессу люди. По словам наблюдателей, на одном из участков поведение посторонних курировала глава администрации МО «Юнтолово» Светлана Гревцева. В тех комиссиях, где «Единая Россия» не получала большинства, начинался пересчет, и вторые результаты сильно отличались от первых, утверждают справедливороссы.

В МО «Черная речка» комиссия незаконно лишила Павла Чупрунова участвовать в выборах, считаю в «СР». В партии напомнили, что Приморский суд обязал ИКМО зарегистрировать Чупрунова, но комиссия отказалась, сославшись на уже принятое решение. В МО «Лисий Нос» на участках заметили присутствие 2,5 тысяч курсантов на выборах, статус которых набюдателям был неясен.

В МО «Пискаревка» заметили «карусель»: по данным наблюдателей, на многих УИКах там у членов комиссии был явный одинаковый опознавательный знак – зеленая линейка – и эти члены заполняли дополнительные списки избирателей. В ряде УИКах заметили расхождение явки, на некоторых участках «потеряли» реестр надомного голосования, на других члены УИК препятствовали передвижению наблюдателей и членов с совещательным голосом, были попытки перенести камеры видеонаблюдения подальше от ящиков для голосования, утверждают эсеры. Голоса подсчитывали почти до двух часов 9 сентября, там, где выигрывали справедливороссы, пытались пересчитать голоса, рассказали в партии.

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