Максим Шевченко требует прекратить тратить деньги на кампании кандидатов от власти

С учетом того, что на выборах глав регионов, прошедших в единый день голосования 8 сентября, всем кандидатам, выдвинутым властью, удалось победить, общественный и политический деятель Максим Шевченко выступил с достаточно радикальным предложением. На авторском канале он заочно обратился к президенту Владимиру Путину с идеей, чтобы он просто назначал кого хочет, поскольку результат из раза раз получается все равно и тот же и "все дела решаются не у урн или в дискуссиях на телеканалах".

"Хвать нам уже врать, что есть какие-то выборы, это просто кормушка, из которой вы черпаете. Я призываю Счетную палату провести аудит всех средств, которые выделила администрация президента на так называемые губернаторские выборы. Мне интересно, откуда взяты эти сотни миллионов, они даже не от "Единой России" выдвигались, это фонд чего?", - заявил известный публицист, выразив уверенность, что удастся установить бюджетное происхождение денег.

По его словам, в Астрахани бы удалось победить оппозиционеру Олегу Шеину, который "уделал бы" всех и которого ровно поэтому с выборов сняли.

Победить удалось 13 ставленникам власти во главе регионов.