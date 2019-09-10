Быков полагает, что победивших от "умного голосования" кандидатов ждет массовый подкуп

Российские выборы как феномен представляются публицисту Дмитрию Быкову своеобразным социологическим опросом и сами по себе не влияют на уровень жизни. В своей свежей колонке в "Собеседнике" он заметил, что прошедшие 8 сентября выборы выявили определенную критическую эмоцию в головах граждан по отношению к институтам власти.

"Показывает этот соцопрос крайнюю усталость от этой власти, всеобщее к ней недоверие, а местами отвращение. Как известно, реакция на неприятности проходит пять стадий — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие", - пишет автор.

Однако, он оговаривает, что в России ступени в этой лестнице несколько иные и носят более суровые названия - "угрозы, разгон, аресты, подкуп, бегство".

"Мы подходим к стадии подкупа, и наиболее активной части оппозиции надо готовиться именно к этому. Противостоять подкупам, как мы знаем, ещё труднее, чем арестам", - констатировал Быков.

На выборах глав регионов победили все 13 баллотировавшихся кандидатов, продвигавшиеся властью. На скандальных выборах в Мосгордуму оппозиция суммарно хоть и улучшила свои показатели по сравнению со всеми предыдущими выборами в этот орган, но все равно получила только 20 из 45 мандатов.