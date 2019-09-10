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Новости

13:55

Быков полагает, что победивших от "умного голосования" кандидатов ждет массовый подкуп

фото ЗакС политика Быков полагает, что победивших от "умного голосования" кандидатов ждет массовый подкуп

Российские выборы как феномен представляются публицисту Дмитрию Быкову своеобразным социологическим опросом и сами по себе не влияют на уровень жизни. В своей свежей колонке в "Собеседнике" он заметил, что прошедшие 8 сентября выборы выявили определенную критическую эмоцию в головах граждан по отношению к институтам власти.

"Показывает этот соцопрос крайнюю усталость от этой власти, всеобщее к ней недоверие, а местами отвращение. Как известно, реакция на неприятности проходит пять стадий — отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие", - пишет автор.

Однако, он оговаривает, что в России ступени в этой лестнице несколько иные и носят более суровые названия - "угрозы, разгон, аресты, подкуп, бегство".

"Мы подходим к стадии подкупа, и наиболее активной части оппозиции надо готовиться именно к этому. Противостоять подкупам, как мы знаем, ещё труднее, чем арестам", - констатировал Быков.

На выборах глав регионов победили все 13 баллотировавшихся кандидатов, продвигавшиеся властью. На скандальных выборах в Мосгордуму оппозиция суммарно хоть и улучшила свои показатели по сравнению со всеми предыдущими выборами в этот орган, но все равно получила только 20 из 45 мандатов.

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14:29   Игорь  
Опрос конечно интересный,
Опрос показывает много:
Что демократ – не значит честный,
Что власть дана нам не от Бога,
Что власти не бывает чистой,
Единою или открытой,
Что вновь в фаворе коммунисты,
Что интересно всем корыто,
Что оппозиция активна,
Что всем всегда полезна встряска,
Что власть порой не креативна,
Что всем нужна любовь и ласка.

14:26    
14:07 Ой ли, любые? Устав принимается и изменяется двумя третями, какие-то вопросы решаются большинством от числа избранных депутатов, какие-то от числа присутствующих, для каких-то достаточно не менее одной трети избранных, а есть ещё и тайное голосование, например - по председателю и его замам...

14:13    
Сначала будет идти подковёрный спор о праве на торговлю, кто должен продавать: сами себя депутаты, избранные по одномандатным округам или Зюганов с Мироновым? Зюганов уже заявил о своём приоритете - о заслуге партии, а не какого-то, там, "умного голосования".

14:07    
Быков несёт всякую чушь, так как власти совершенно не нужно подкупать оппозицию в Мосгордуме, ввиду того, что у "ЕР" в ней абсолютное большинство и возможность принимать любые решения, не обращая внимания на оппонентов!

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