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Муниципал

14:57

В Металлострое переизбрались пять депутатов

фото ЗакС политика В Металлострое переизбрались пять депутатов

ИКМО "Поселок Металлострой" опубликовало решение об итогах муниципальных выборов. В шестой созыв переизбралась половина мундепов поселка.

С большим отрывом в своем округе на выборах победил Вадим Шах-Назаров. В этот раз он участововал в выборах как самовыдвиженец. В 2014 году его выдвигала "Единая Россия". Сейчас он стал единственным самовыдвиженцем, попавшим в муниципалитет. 

Места в совете получили два представителя "Справедливой России": Ирина Нечипорук и Борис Александров. Оба они были депутатами и в прошлом созыве. 

Остальные места в Металлострое достались единороссам. Из них двое мундепов пятого созыва, остальные в совете "новички". 

 

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