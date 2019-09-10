В Госдуме проверят Навального и Соболь на предмет иностранного вмешательства в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России проверит Алексея Навального и Любовь Соболь, передает «Интерфакс».

Поручение комиссии дал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Случилось это после того, как на заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Навального и Соболь в работе на иностранные государства: якобы Навального завербовали в Йельском университете. Жириновский назвал в своем выступлении Соболь «Любой», и Володину пришлось уточнять, о ком речь.

«Пускай с этой Любой разберется комиссия», - сказал в итоге Володин. Он добавил, что Жириновский выдвигает эти предложения не в первый раз, и их следует изучить и передать информацию в правоохранительные органы и прокуратуру, если нарушения подтвердятся.