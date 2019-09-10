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15:59

Песков подтвердил факт работы в Кремле чиновника, которого считают агентом ЦРУ

фото ЗакС политика Песков подтвердил факт работы в Кремле чиновника, которого считают агентом ЦРУ

Пропавший несколько лет назад Олег Смоленков, которого считают информатором ЦРУ, работал в администрации президента, но был уволен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году американская разведка вывезла из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. «Коммерсант» сообщил, что это был Олег Смоленков, экс-сотрудник Кремля, который в июне 2017 года выехал на отдых с семьей в Черногорию и там пропал.

«Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», - сказал Песков, добавив, что речь идет о 2016-2017 годах. За что был уволен Смоленков, не уточняется.

Экс-сотрудник администрации не участвовал в совещаниях президента, его должность не предусматривает контактов с главой государства как таковых, пояснил Песков. На вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков был агентом ЦРУ, Песков ответил отрицательно и пояснил, что Кремль его не разыскивает.

Сообщение CNN о выводе из России ценного агента разведки, это разговоры в жанре «криминального чтива», считает Песков. «Это давайте оставим на их усмотрение», - сказал он.

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19:25   Саша  
17:00 Это ЛОЖЬ!!! Сталин убил Ежова из РЕВНОСТИ, а не шпионской деятельности!

17:00    
16:39 А как же питомец Сталина, архитектор любимых Вами репрессий 1937 года, Н.И.Ежов? "Шпион, работавший на разведслужбы Польши, Германии, Англии и Японии", осуждённый самой справедливой в мире, сталинской, Военной Коллегией Верховного Суда под председательством Василия Ульриха. Кстати, всеми любимыми Вами репрессиями 1937 года, руководил открытый гомосексуалист, пользовавший своих подчинённых в НКВД. Ведь, и это тоже вменяли в вину Ежову?

16:48    
Всех, кого надо, завербовал и уехал. Царя-то, иноземцы окружают, подсылы и соглядатаи вражьи! Спасать надо царя-батюшку! В набат бить!

16:39    
В России либеральный бардак, потому контрразведчикам не дают жёстко работать с людьми допущенными до гостайны! В окружении ВЕЛИКОГО Сталина за 30 лет правления ведь не было шпионов....

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