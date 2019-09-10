Путин назначил нового прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы, сообщили в Генпрокуратуре.

Предшественник Попова на этом посту – Владимир Чуриков – покинул должность в декабре 2018 года. Обязанности прокурора столицы исполнял Олег Манаков. До прихода на новую должность Попов был прокурором Дагестана.

Новый прокурор Москвы начал службу в органах прокуратура в 2000 году. Он в разное время работал в Нагатинской межрайонной прокуратуре, помощником прокурора ЦАО столицы, сотрудником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры, зампрокурора ЦАО и ЮВАО Москвы, первым зампрокурора Тульской области и прокурором Хакасии.