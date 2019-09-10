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Муниципал

16:45

Партия роста получает семь мест в МО №54

фото ЗакС политика Партия роста получает семь мест в МО №54

Избирательная комиссия МО №54 10 сентября опубликовала протоколы подсчета голосов на участках муниципалитета. Согласно представленным данным в совет проходят всего два депутата пятого созыва: Юрий Гусаков и Светлана Ященкова. Оба представляют "Единую Россию". Решение о подведении итогов выборов ИКМО еще не опубликовала.  

Из 20 мест "Единая Россия" получила всего 11. Партия роста сможет занять семь мандатов в МО №54. Достаточное количество голосов набрали Денис Бобровников, Марина Ильина, Олег Келасьев, Светлана Дунина, Александр Капустин, Вера Тимофеева и Анна Гранович. Всего партия выставляла в этом муниципалитете 20 кандидатов. 

Еще два места достались представителям "Справедливой России" Леонид Щелконов и Виктор Ложечко. Последний, напомним, был депутатом Законодательного собрания пятого созыва. В шестой Ложечко попасть не смог. 


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19:00    
Прошел не Виктор Ложечко (весьма достойный гражданин, преподаватель Политеха), а его сын Андрей Викторович Ложечко.

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