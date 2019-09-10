Избирком МО "Поселок Лисий Нос" проведет пятый пересчет голосов

Избирательная комиссия МО "Поселок Лисий Нос" 10 августа проведет новый пересчет голосов, которые кандидаты в муниципальные депутаты получили на выборах 8 сентября, сообщил ЗАКС.Ру активист Андрей Тимесков. По его словам, избирательная комиссия ранее несколько раз проводила пересчет голосов. После первых результатов голосования и последующих пересчетов в муниципальный совет не проходили бывшие депутаты-единороссы муниципалитета.

Самовыдвиженец Виктор Шарганов рассказал, что избирком будет в пятый раз пересчитывать голоса избирателей.

Избирательные комиссии муниципалитетов после выборов 8 сентября начали массово пересчитывать голоса избирателей. В итоге после пересчет в муниципальные советы не прошли оппозиционные кандидаты, которые при первом подсчете голосов входили в состав МС.