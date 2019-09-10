Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

Советский суд Махачкалы продлил арест редактору издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву до 13 ноября, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова.

Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма, его задержали 14 июня, возбуждено дело по ст. 205.1 УК РФ. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. Главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

Дело связано благотворительным фондом «Ансар», который, в свою очередь, связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским, которого считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.