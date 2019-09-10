Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:50

Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

фото ЗакС политика Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

Советский суд Махачкалы продлил арест редактору издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву до 13 ноября, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова.

Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма, его задержали 14 июня, возбуждено дело по ст. 205.1 УК РФ. 18 июня суд арестовал Гаджиева на два месяца. Главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев назвал обвинения «абсурдными», а арест журналиста – «попыткой отдельных представителей силового блока повлиять на редакционную политику независимых изданий или же закрыть их».

Дело связано благотворительным фондом «Ансар», который, в свою очередь, связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским, которого считают вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Адвокат Гаджиева сообщал, что его подзащитного задержали по подозрению в переводе денег на счета проповедника.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:55 Рыбаков лично рассказал Памфиловой о фальсификациях на муниципальных выборах   1

20:53 Муниципал: Миллионы Лисьего Носа в одни руки    

20:40 Псковский областной район получит 70 тысяч евро на меры по предотвращению лесных пожаров

20:32 Муниципал: При пересчете голосов в МО "Поселок Лисий Нос" обнаружили бюллетень

20:20 Радзиховский об обмене пленными с Украиной: Сегодня легче что-либо поправить во внешней политике

20:19 Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

19:49 Любовь Соболь удовлетворена результатами петербургских муниципальных выборов   2

19:34 Муниципал: ИКМО «Пороховые» не смогла рассмотреть жалобу кандидата Сиялова на 100 «пропавших» голосов   1

19:13 Подготовку Петербурга к Евро-2020 приехали обсудить и проверить представители УЕФА   1

19:09 Только шесть депутатов пятого созыва продолжат работу в МО "Невский округ"

18:50 Журналиста "Черновика" оставили под арестом еще на два месяца

18:41 Решение о компенсации Навальному по делу "Ив Роше" вступило в силу   1

18:39 Муниципал: Нилов намерен обратиться в ЦИК по поводу нарушений на выборах в Приморском районе

18:24 Вдоль реки Карповки благоустроили пешеходную зону

18:20 Суд взыскал 1,2 млн рублей с организаторов митингов в Москве в пользу "Мосгортранса"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru