Псковский областной район получит 70 тысяч евро на меры по предотвращению лесных пожаров

В рамках международного проекта, имеющего целью помочь Эстонии и России усовершенствовать качество предотвращения лесных пожаров и работы пожарно-спасательных служб, Псковский район одноименной области получит более 70 тысяч евро, говорится на сайте регионального правительства.

На эти деньги, в частности, планируется реконструировать противопожарные водоемы. закупить соответствующую технику и экипировку, усовершенствовать систему оповещения о пожарах. Исполнение проекта в случае Псковской области рассчитано на 2019-2021 годы.

Эстонская и российская пожарные команды проведут в Псковском районе совместные профессиональные учения.

Отметим, что нынешним летом широкий общественный резонанс получила ситуация в Сибири, где леса горели миллионами гектаров. Некоторое время чиновники устранялись от решения проблемы, считая это "гиблым" и затратным делом. Позже леса стали тушить с самолетов.

В августе из-за пожаров площадью 3 млн га леса было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае.