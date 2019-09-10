Совет МО "Оккервиль" обновился наполовину

Избирательная комиссия МО "Оккервиль" опубликовала решения по определению итогов выборов. В новом созыве продолжат работу только девять депутатов пятого созыва - восемь единороссов и самовыдвиженец Дмитрий Данилов.

Несмотря на обновление численность представителей "Единой России" в совете осталась прежней - 16 депутатов. Среди "новичков" от этой партии Наталия Зорина и Александр Бехтерев, проигравшие выборы в 2014 году.

В шестой созыв совета "Оккервиля" попали также три представителя "Справедливой России": Янина Евстафьева, Александр Натолочный и Кирилл Волков. Прежде их в составе муниципалов этого МО не было.