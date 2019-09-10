Кандидаты "Острова Декабристов" планируют ночевать возле администрации Василеостровского района

Кандидаты в муниципальные депутаты МО "Остров Декабристов" от партии "Яблоко" Александра Лобовикова и Наталия Невзорова и еще около двух десятков человек 10 сентября организовали ночное дежурство у дверей администрации Василеостровского района, где хранятся бюллетени из нескольких УИКов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Завтра с двух часов дня в здании будет проходить пересчет голосов по "Острову Декабристов". Двери администрации опечатаны сотрудниками ТИК №2. Кандидаты и их группа поддержки опасаются, что до двух часов дня в здание проникнут те, кто заменит подлинные бюллетени на поддельные. По их наблюдениям, рядом стоят автомобили с подозрительными людьми. Дежурство у ТИКа "яблочники" планируют вести посменно всю ночь.

- Мы привыкли, что вбросы - это когда в урну. В Петербурге другая технология: они просто берут мешки и выбрасывают туда пачку бюллетеней с другими галочками, а реальные утилизируют. Это происходит в Адмиралтейском районе, Московском районах. Говорят, что и в МО №7 Василеостровского района, - рассказал ЗАКС.Ру начальник "яблочной" муниципальной кампании в Петербурге Максим Кац, также приехавший к зданию районной администрации.

При этом активисты допускают, что могли собраться слишком поздно и что злой умысел потенциальные фальсификаторы уже могли реализовать.

К дверям администрации подъехал полицейский джип. Правоохранители не стали выходить из автомобиля и пока просто наблюдают за ситуацией.