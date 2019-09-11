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9:38

Серебренников: Я бы назвал людьми года тех, кто выходит на улицы и бьётся за справедливость

фото ЗакС политика Серебренников: Я бы назвал людьми года тех, кто выходит на улицы и бьётся за справедливость

Режиссер Кирилл Серебренников накануне, 10 сентября, был удостоен премии "Человек года" по версии журнала GQ. Между тем, его такая награда несколько смутила, так как лично для него  - парадоксально, как у жюри мог пасть выбор на такого "странного" персонажа, коим он является.

По его мнению, в 2018 году приз должен был достаться не ему, а всем, кто не боится "идти против системы".

"Я бы, конечно, не выбирал одного человека, а назвал людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными, тех, кто не дал посадить Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность жить в нашей стране здравому смыслу, порядочности, честности, надежде. Поэтому давайте выбрать не человека года, а людей года, хоть и по версии журнала GQ", - выступил Серебренников.

Серебренников до апреля был под домашним арестом по делу "Седьмой студии". Его, бывшего генпродюсера театральной организации Алексея Малобродского, её директора Юрия Итина, а также руководителя Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Ранее режиссера отпустили из-под ареста под подписку о невыезде.

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12:59   Саша  
12:38. Да я на 100000000% поддерживаю строительство Керченского моста в интересах могущества(!!!!!!!!!!!!!!!) России и блага(!!!!!!!!!!!!) россиян под руководством Ротенберга или освоение Арктики, запуск "Ямал-СПГ" под руководством и во многом на собственные деньги Михельсоном, так как они будут сотни лет служить России, как служат построенные ВЕЛИКИМ Сталиным заводы, ГЭС и тд. в 30-50 - годы. Да я поддерживаю действия крупного российского бизнеса за кордоном, если они УСИЛИВАЮТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ моей Родины в мире! Никогда не писал, что можно творить любые преступления ради РУССКОГО МИРА, так как можно ЛЕГКО добиться его мощи и расцвета и без криминала, но для этого нужна политическая воля, прежде всего! Никогда не подталкивал людей к кровавой вакханалии, но требовал и требую от власти, за которую я ни разу не голосовал, жёсткой нейтрализации прозападных ВРАГОВ(!!!!!!) России и россиян! Так как они опаснее для Отечества террористов и фашистов вместе взятых!

12:38    
12:17 Ты привычно лжёшь, "Саша". Не раз ты на этом сайте высказывался в поддержку олигархов - "строителей мостов и газопроводов". Не раз оправдывал "геополитическими интересами" действия олигархов и их частных армий по переделу нефтедобычи Сирии. Ты постоянно пишешь, что ради "русского мира" можно творить любые преступления. Ты сам - предатель своего народа, тщетно пытающийся подтолкнуть людей к кровавой вакханалии неправосудных репрессий, из-за собственной извращённости садизмом и ради фантомов великодержавной геополитики. Есть или нет у тебя хозяева - вопрос открытый. Но то, что ты работаешь провластным троллем "с душой", точнее - с её продажей, это факт.

12:17   Саша  
11:52. У меня НЕТ хозяев, я ни на кого не работаю и не работал ни одного дня, а комменты - моё хобби, увлечение и за них я не заработал ни копейки! Я воров никогда не оправдывал, не защищал а много раз призывал "раскулачить" олигархов, коррупционеров-чиновников, мошенников с конфискацией всей их собственности в доход государства в интересах ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО величия России и блага россиян! Но я отлично знаю историю переворотов, бунтов, мятежей, где под красивые слова о "порядочности, честности, надежде" или гласности, плюрализме мнений, свободе слова и др., реальной целью НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛЕЙ является уничтожение  Отечества в интересах Запада, превращение его из ВЕЛИКОЙ держав с мощными вооружёнными силами, с геополитическими амбициями в жалкого вассала Госдепа и условно в тряпку половую без какой-либо идентичности, самобытности, гордости и тд. народа! В конкретном случае РУССКОГО, российского! Против этого и направлены мои комментарии!

11:52    
11:09 С первым предложением вашего поста никто не будет спорить. Но вы, как прожжённый демагог, противопоставляете им тех, о ком сказал в своём выступлении Сер[цензура]ников, о тех, "которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность жить в нашей стране здравому смыслу, порядочности, честности, надежде." А нет тут никакого противопоставления. Вы пытаетесь оправдать воров, фальсификаторов, оборотней в погонах, преступников с должностями и при награбленных деньгах. И поэтому вы и ваши хозяева неизбежно проиграют в этом столкновении лжи и правды.

11:09    
А я бы назвал людьми года тех, кто создаёт блага для России и россиян-нефтяников с газовиками, строителей военной продукции для наших ВС и на экспорт за валюту, вроде ЗРК С-400, аграриев, собравших хлеб, овощи и фрукты и тд. А не всякую прозападную мразь, включая и Серебренникова, паразитирующих на теле России и стремящихся уничтожить её в интересах Запада, переформатировав идеологию и традиционную мораль россиян!

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