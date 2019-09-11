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11:35

Жителя Барнаула оштрафовали за "экстремистское" видео про обещания "Единой России"

фото ЗакС политика Жителя Барнаула оштрафовали за "экстремистское" видео про обещания "Единой России"

Барнаульский суд оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Олега Григорьева за выложенное в 2011 году "ВКонтакте" видео, в котором в жесткой форме критикуются данные партией "Единая Россия" обещания народу.

Мужчину признали виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

"Фактическую вину, что видео было в видеозаписях признаю, но цели распространить не было. По факту узнал, что [видео] запрещено уже после вызова в ФСБ. Вопрос касался видео, которое было размещено в 2011 году. Я уже и не помнил, что это за видео. Показали его скриншот с моей страницы в ВК. Якобы оно экстремистского характера и стало таким в 2013 году, а я даже не помню о чем оно", - признался Григорьев в беседе с "МБХ медиа".

Мужчина не считает себя политизированным гражданином, на митинги перестал ходить несколько лет назад. По его словам, периодически он делает какие-то респосты на своих страницах в соцсетях, но "противоправной" активностью не занимается.

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