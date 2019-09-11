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12:01

Правительство предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

фото ЗакС политика Правительство предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей

Члены российского правительства поручили Министерству юстиции, МВД и ряду других ведомств разработать коррективы КоАП в части нарушения водителями правил дорожного движения в случае нахождения в автомобиле детей.

Данная директива содержится в перечне поручений кабмина по итогам прошедшего в конце августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова.

Срок исполнения поручения - март 2020 года.

По статистике, которую привели в комиссии, с 2012 года по 2018 год количество ДТП с участием детей сократилось на 4,5%, однако в 2019 году данный показатель увеличился на 1,2%, поэтому скорейшее принятие нововведений в КоАП в правительстве считают необходимым. 

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