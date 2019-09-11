Правительство предлагает ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей Члены российского правительства поручили Министерству юстиции, МВД и ряду других ведомств разработать коррективы КоАП в части нарушения водителями правил дорожного движения в случае нахождения в автомобиле детей. Данная директива содержится в перечне поручений кабмина по итогам прошедшего в конце августа заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова. Срок исполнения поручения - март 2020 года. По статистике, которую привели в комиссии, с 2012 года по 2018 год количество ДТП с участием детей сократилось на 4,5%, однако в 2019 году данный показатель увеличился на 1,2%, поэтому скорейшее принятие нововведений в КоАП в правительстве считают необходимым. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен