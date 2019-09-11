УФАС отменило закупки Фонда капитального строительства на 813 млн рублей

Петербургские антимонопольщики сочли некорректной процедуру проведения торгов в исполнении ГКУ Фонд капитального строительства (ФКС), которое разместило госзакупку на завершение строительства поликлиник в Красном Селе и Приморском районе. Всего за эти работы заказчик готов был отдать 813 млн рублей, но контрольно-надзорное ведомство закупку попросту отменило.

Произошло это после жалоб со стороны ООО "Энергостроительная компания". В качестве формы размещения был избран запрос предложений, и проведен он был крайне странно. Победитель почему-то отказался подписывать контракт, а с тем, кто выиграл после него, почему-то не стали договариваться о контракте сами представители ФКС. Между тем, закон о контрактной системе не позволяет проводить запрос предложений повторно. По мнению УФАС, заказчик "выбрал неверный способ закупки", в связи с чем и был наказан.